Arrivederci Bogliasco: i convocati per il ritiro di Ponte di Legno

Secondo e ultimo giorno di test atletici al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria. Al mattino squadra divisa in tre gruppi per sottoporsi alle sessioni di forza in palestra, quindi situazioni tattiche agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff. Domani, domenica, è prevista la partenza in pullman per il ritiro di Ponte di Legno (Alta Valle Camonica, Brescia), dove nel pomeriggio la squadra sosterrà il primo allenamento sul prato del centro sportivo di Temù. Francesco Conti proseguirà a Genova la fase di recupero post intervento al ginocchio destro dello scorso maggio. Di seguito l’elenco dei 32 convocati.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Diop, Ferrari, Gartenmann, Malanca, Riccio.

Centrocampisti: Abildgaard, Amarandei, Bellemo, Casalino, Esposito, Ferri, Girelli, Henderson, Lelli, Rodella.

Attaccanti: Begić, Forte, Insigne, La Gumina, Mezzotero, Paratici, Pedrola, Sinani, Sekulov, Tutino.