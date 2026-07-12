Samp a Ponte di Legno: primo allenamento in altura

La Sampdoria è a Ponte di Legno, il ritiro 2026 è ufficialmente cominciato. Arrivati alle 12.50 a bordo del pullman sociale davanti all’Hotel Mirella, i blucerchiati si sono diretti in sala riunioni per un meeting con lo staff tecnico, quindi dopo il pranzo un po’ di riposo nelle rispettive camere e nel pomeriggio il primo allenamento in altura sul prato del centro sportivo di Temù.

Campo. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la Sampdoria è scesa in campo agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff per una seduta caratterizzata da circuito tecnico, possessi e in chiusura una partitella ad alta intensità su spazi ridotti. Stefan Gartenmann ha svolto con il gruppo la prima parte dell’allenamento, per proseguire poi con un programma specifico in palestra. Percorso personalizzato di riatletizzazione tra forza in palestra e piscina per Lorenzo Insigne. Domani, lunedì, la squadra svolgerà una doppia seduta.