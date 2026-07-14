Giornata mista a Temù, mercoledì nuovo doppio per la Samp

Si è chiusa un’altra giornata di lavoro nel ritiro di Ponte di Legno. Bernardo Corradi e staff hanno messo a punto una doppia seduta mista al centro sportivo di Temù: mattinata cominciata in palestra dedicata a lavori di forza e proseguita con un mini torneo in famiglia; pomeriggio aperto da una parte fisica e proseguito con esercitazioni tecnico-tattiche, possessi, finalizzazioni e partitella ad alta intensità su spazi ridotti. Nel corso dell’allenamento pomeridiano, Karim Diop è rientrato anticipatamente negli spogliatoi a causa di un fastidio alla caviglia destra. Percorso personalizzato di riatletizzazione per Lorenzo Insigne; scarico di gestione per Estanislau Pedrola. Domani, mercoledì, i blucerchiati torneranno all’opera con un nuovo doppio allenamento.