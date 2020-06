Lunedì eSports: la Sampdoria impegnata tra VfL Theesen eCup e eSports Italia.com Cup lunedì 01 giugno 2020 08:47

Lunedì eSports. Tra sabato e domenica, il gamer della Sampdoria Thomas ASAPTOM96 Saiani si è guadagnato la qualificazione ai Playoff della VfL Theesen eCup, concludendo il girone eliminatorio al primo posto. Alla competizione di FIFA – giocato in modalità Overall 85 – partecipano venti tra club e team da ogni parte d’Europa, con una netta maggioranza per i club tedeschi dove questo evento, di solito sotto forma di torneo di calcio giovanile, è un appuntamento da non perdere. Il nostro ASAPTOM96 ha ottenuto 13 punti, con il seguente ruolino: St. Pauli (1-0; 1-3); VfR Garching (3-3; 2-2); Academy of eSports (3-2; 0-0); Hak3 eSports (1-1, 2-0).

Programma. Oggi, alle 18.00, live su Twitch di Sampdoria eSports i quarti di finale contro l’Hallescher FC. In caso di passaggio del turno, semifinale alle 19.15 con la vincente tra Amburgo e Utrecht. Finalissima in programma alle 20.30.



eSports Italia.com Cup. Ma non finisce qui, perché oggi è il programma anche la terza giornata della eSports Italia.com Cup. Stavolta cambiano modalità (FUT) e avversarie (tutte italiane della eSerie A TIM). I blucerchiati – sempre in lizza con ASAPTOM – affronteranno nell’ordine: Atalanta, Inter | Qlash, Parma, Sassuolo, Lecce e Bologna. Obiettivo minimo, rientrare nelle prime otto (attualmente la Samp è al 6° posto a pari punti con la Lazio), per poi giocarsi tra una settimana la fase ad eliminazione diretta. Il live, sempre sul nostro canale Twitch ufficiale, comincerà alle 20.30, con un possibile slittamento in caso di finale nella VfL Theesen Cup. Buon eSports a tutti.