La Samp Primavera rialza la testa, poker alla Juventus

Rialza la testa la Sampdoria di Sassarini, che cala il poker ai pari età della Juventus, tornando al successo nell’11.a giornata del Primavera 1 TIM.

Vantaggio. Partenza equilibrata, con tanti duelli in mezzo al campo e qualche imprecisione negli ultimi venti metri. Alla prima vera occasione, dopo 33 giri di lancette, la Juventus passa con Vacca, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione di fuorigioco. Mister Sassarini perde in un colpo solo Lotjonen e Chilafi, entrambi per guai fisici, ma la nostra manovra sale d’intensità. Al 41′ Conti viene atterrato in area di rigore da Bassino. Pochi dubbi per il signor Iacobellis, è rigore. Sul dischetto si presenta Polli: Fucaldo intuisce, ma non ci arriva. Siamo avanti noi. E avremmo anche due occasioni per raddoppiare allo scadere, ma prima Alesi si fa ipnotizzare e poi Polli calcia addosso all’estremo difensore bianconero. Chiudiamo il primo tempo in vantaggio.

Ripresa-show. Rientriamo in campo con lo stesso piglio con cui abbiamo chiuso i primi 45 minuti. E Conti, all’11, pesca il jolly con un destro di rara bellezza, che si infila nel sette. Non ci accontentiamo, continuiamo a spingere sull’acceleratore e otto minuti più tardi chiudiamo il match. D’Amore recupera palla a ridosso dell’area di rigore bianconera, scarta il portiere e gonfia la rete. Nel finale c’è spazio anche per la gioia di Lemina, entrato qualche istante prima.

Sampdoria 4

Juventus 0

Reti: p.t. 42′ Polli rig.; s.t. 12′ Conti, 19′ D’Amore, 47′ Lemina.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porcu, D’Amore, Lotjonen (34′ p.t. Pellizzaro), Langella; Alesi (43′ s.t. Pozzato), Valisena, Conti (43′ s.t. Uberti); Chilafi (38′ s.t. Sa Gomes), Polli (43′ s.t. Lemina), Ntanda.

A disposizione: Gentile, Ovalle, Devic, Ventre, Buyla, Balduzzi.

Allenatore: Sassarini.

Juventus (3-4-2-1): Fuscaldo; Domanico, Bassino, Firman; Turco (17′ s.t. Grelaud), Ngana, Ripani (25′ s.t. Mazur), Savio; Vacca, Florea (17′ s.t. Crapisto); Pugno (11′ s.t. Scienza).

A disposizione: Zelezny, Martinez, Biggi, Giorgi, Grosso, Scarpetta, Gil.

Allenatore: Montero.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Cassano di Saronno e Montanelli di Lecco.

Note: ammoniti al 33′ p.t. Vacca per proteste, al 36′ p.t. Alesi, al 43′ p.t. Sa Gomes, al 38′ s.t. D’Amore per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.