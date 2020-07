Mattutino a due velocità al “Mugnaini”, sabato partenza per Udine venerdì 10 luglio 2020 12:11

Ancora due gruppi di lavoro per la Sampdoria nuovamente in campo nella mattinata a Bogliasco per il terzultimo allenamento in vista della gara di domenica a Udine. I calciatori maggiormente impegnati mercoledì sera a Bergamo hanno svolto un lavoro prevalentemente atletico e rigenerativo. Per tutti gli altri disponibili, compreso Alex Ferrari, programma completo con attivazione, esercitazione tecnica con conclusioni e partitella.

Agenda. Sedute individuali programmate di recupero agonistico anche sul campo per Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. Domani, sabato, la squadra si ritroverà per pranzo, quindi il trasferimento in Friuli dove sono in agenda gli ultimi due allenamenti pre gara.