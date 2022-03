Blackout Primavera, la Juventus passa a Bogliasco

Sei minuti di totale blackout condannano la Sampdoria di Tufano ad un pesante k.o. casalingo con la Juventus che al “3 Campanili” di Bogliasco si aggiudica per 4-1 il posticipo della 22.a giornata del Primavera 1 TIMVISION.

Reazione. Il primo quarto d’ora scivola via con le squadre impegnate a studiarsi. Al 16’ Mulazzi smarca con il tacco Chibozo che avanza per vie centrali e dal limite dell’area batte con il destro, infilando Saio che si distende in tuffo ma non basta. Il gol subito ci scuote e la reazione è immediata. Passano due minuti infatti e al 19’ Bontempi è più lesto di tutti a ribadire in rete una corta respinta di Senko sul precedente tiro di Di Stefano. Al 26’ Somma viene agganciato in area da Rouhi ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore. Sul prosieguo dell’azione ancora Bontempi lascia partire un mancino dalla lunga distanza che sfiora l’incrocio. Al 33’ Saio fa buona guardia sull’incursione di Iling Junior, quindi è Paoletti a sganciarsi dalle retrovie al 44’ ma il suo destro dai venti metri termina alto. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Tilt. La ripresa ci vede subito proiettati in attacco ma la conclusione di Somma al 4’ è facile preda di Senko. La gara sembra in nostro controllo, almeno fino al 26’ quando Mulazzi ribatte in rete una corta respinta di Saio che non riesce a trattenere il destro di Chibozo. Il raddoppio bianconero ci manda in tilt e nel giro di due minuti gli ospiti dilagano. Al 30’ è il neoentrato Turicchia sfrutta l’assist di Savona e deposita il pallone in rete a porta sguarnita; quindi, al 32’, lo stesso numero 3 bianconero firma la propria doppietta personale battendo in velocità Malagrida e infilando in diagonale l’angolino più lontano alla sinistra di Saio. Un passivo troppo pesante che non lascia spazio alla minima reazione e il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Da domani, lunedì, testa al Cagliari, prossimo avversario mercoledì in Sardegna nel turno infrasettimanale.

Sampdoria 1

Juventus 4

Reti: p.t. 16′ Chibozo, 19′ Bontempi; s.t. 26′ Mulazzi, 30′ e 32′ Turicchia.

Sampdoria (3-4-2-1): Saio; Villa (26’ s.t. Leonardi), Paoletti, Bonfanti; Somma, Yepes, Bontempi (36’ s.t. Bonavita), Migliardi; Malagrida, Chilafi (13’ s.t. Pozzato); Di Stefano (36’ s.t. Polli).

A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Napoli, Saragò, Bianchi, Catania, Musso.

Allenatore: Tufano.

Juventus (4-2-3-1): Senko; Savona, Citi, Nzouango, Rouhi (34’ s.t. Fiumanò); Mulazzi (34’ s.t. Galante), Omic; Bonetti (20’ s.t. Sekularac), Hasa, Iling Junior (20’ s.t. Turicchia); Chibozo (34’ s.t. Mbangula).

A disposizione: Daffara, Ratti, Muharemovic, Solberg, Strijdonck, Maressa.

Allenatore: Bonatti.

Arbitro: Galipò di Firenze.

Assistenti: Trasciatti e Camilli di Foligno.

Note: ammoniti al 28’ p.t. Yepes, al 40’ p.t. Somma, al 12’ s.t. Villa, al 27’ Nzouango per gioco scorretto, al 46’ s.t. Senko per proteste; recupero 1’ p.t., 3’ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.