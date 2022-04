U17, Bordin: «Assomiglio allo zio ma gioco come papà»

Il calcio è un affare di famiglia per Leonardo Bordin. Nato e cresciuto calcisticamente alla Spezia, il centrocampista dell’U17 è figlio e nipote d’arte. «Mio papà Roberto ha giocato per diversi anni in Serie A con Atalanta e Napoli, prima di chiudere la carriera nello Spezia – racconta il classe 2005 -. Anche lui, come me, giocava in mediana anche se verso fine carriera si è spostato in difesa. Lui non è mai stato vicino alla Sampdoria, dove invece ha giocato mio zio, Massimiliano Fiondella, prima di affermarsi tra i professionisti con Fiorentina e Lucchese e al quale assomiglio di più fisicamente. Dopo l’esperienza allo Spezia, personalmente ho colto al volo la chiamata della Samp perché l’ho ritenuta una grande possibilità di crescita».

Modello. «Essere il figlio di un calciatore è molto bello – prosegue -, però spesso porta maggior pressione: tutti si aspettano molto di più solo perché si porta un nome importante. Personalmente mi considero un giocatore dinamico, di quantità: il mio obiettivo principale è migliorare tutti quegli aspetti in cui ho ancora qualche lacuna. Un sogno? Ricevere l’invito dal mister della prima squadra per partecipare anche solo ad un allenamento per poter ammirare giocatori affermati come Tomás Rincón, un modello per il suo modo di giocare e la fisicità che mette in campo in ogni partita».