Basta Bontempi a piegare il Lecce, la Primavera sogna i playoff

Al termine di un’ottima prestazione, al “3 Campanili” di Bogliasco la Sampdoria supera di misura, 1-0, il Lecce nella 32.a giornata del Primavera 1 TIMVISION 2021/22 e resta in corsa per i playoff.

Parità. Partiamo subito con il piede premuto sull’acceleratore e dopo soli due giri di orologio gonfiamo la rete con Migliardi, più lesto di tutti a ribattere in rete un colpo di testa di Montevago, abile a girare in rete un cross da sinistra di Somma. Il direttore di gara però ravvisa una presunta posizione irregolare dello stesso Montevago e annulla per fuorigioco. Tutto da rifare, si resta in parità. Non ci perdiamo d’animo e continuiamo a macinare gioco: al 20′ un tiro-cross di Paoletti è sventato dall’estremo giallorosso, quindi è la traversa a salvare gli ospiti al minuto 24 su un nuovo tentativo di Montevago. Restiamo in attacco e al 25′ è ancora Somma a impegnare con un diagonale Borbei, attento a respingere con i pugni. Capitan Yepes ci prova al 38′ con una conclusione violenta da fuori area: pallone di poco a lato. Il risultato non si sblocca e all’intervallo rientriamo negli spogliatoi a reti inviolate.

Sogno. Al rientro in campo la musica non cambia. Ci portiamo subito in attacco e già al 2′ sfioriamo il vantaggio con Migliardi che direttamente da calcio piazzato costringe Borbei ad un super intervento per togliere il pallone dall’incrocio dei pali. Saio si fa trovare pronto in due occasioni tra il 6’’e il 9′, quindi al 13′ su una rapida ripartenza Bontempi si avventa su un diagonale smorzato da Montevago e da pochi passi infila il pallone alle spalle di Borbei, portandoci in vantaggio. I giallorossi provano a reagire ma la gara è in nostro controllo. Al minuto 34′ però rischiamo di complicarci la vita: già ammonito, Malagrida entra in ritardo su Gonalez, costringendo l’arbitro ad estrarre il secondo giallo, quindi il rosso, che ci lascia in inferiorità numerica. Tufano corre ai ripari: richiama in panchina Montevago e inserisce Bianchi per dare maggior sostegno al centrocampo e nonostante l’uomo in meno riusciamo a resistere fino alla fine. Si sale a quota 49 punti in classifica e a due giornate dalla fine della regular season possiamo continuare a cullare il sogno playoff.

Sampdoria 1

Lecce 0

Reti: s.t. 13′ Bontempi.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Paoletti, Bontempi, Migliardi; Malagrida, Sepe (29′ s.t. Pozzato), Yepes, Bontempi, Somma; Montevago (35′ s.t. Bianchi), Di Stefano (46′ s.t. Chilafi).

A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Villa, Dolcini, Polli, Porcu, Bonavita, Musso, Conti.

Allenatore: Tufano.

Lecce (4-3-3): Borbei; Lemmens, Pascalau (27′ s.t. Torok), Hasic, Nizet; Gonzalez, Vulturar (34′ s.t. Piazza), Berisha (14′ s.t. Macrì); Daka (27′ s.t. Salomaa), Carrozzo, Mommo (34′ s.t. Burnete).

A disposizione: Samooja, Dima, Russo, Haakmat, Ciucci, Johannsson, Scialanga.

Allenatore: Grieco.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Assistenti: Pascali di Bologna e Spagnolo di Reggio Emilia.

Note: espulso al 34′ s.t. Malagrida per doppia ammonizione; ammoniti al 12′ p.t. Berisha, al 1′ s.t. Pascalau, al 37′ s.t. Bontempi per gioco scorretto, al 4′ s.t. Yepes per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 4’s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.