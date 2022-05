Bontempi: «Primavera, portiamo a termine il nostro lavoro»

Una mezzala con il vizio del gol. Marco Bontempi è uno dei punti di forza della Sampdoria Primavera, ancora in corsa per raggiungere un posto nei playoff che assegnano lo Scudetto. Romano, classe 2003, in blucerchiato è arrivato la scorsa estate da svincolato, in seguito al fallimento del ChievoVerona. «Un infortunio mi ha tenuto lontano dal campo per un paio di mesi – afferma -, non è stato facile il mio ambientamento, ma quando sono entrato a far parte di questa squadra ho subito capito che mi trovavo in un gruppo molto unito. Stiamo facendo un grande lavoro insieme al mister e vogliamo portarlo a termine».

Gol. «Il gol di sabato con il Lecce è stato forse il più brutto dei sei realizzati in questa stagione – ammette Bontempi -, ma sicuramente quello dal peso specifico più elevato: ci ha permesso di conquistare tre punti fondamentali per andarci a giocare le nostre chance lunedì prossimo in casa della Fiorentina. Sono contento di aver dato il mio contributo e spero di poterlo fare ancora, per la squadra e per me stesso».