Primavera, Invernizzi: «Disputata una grande stagione»

La Sampdoria di Felice Tufano esce a testa altissima dalla Fase Finale del Primavera 1 TIMVISION 2021/22. Il pari in rimonta con il Cagliari sul prato del “Ricci” premia la formazione sarda in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season, ma i blucerchiati possono essere orgogliosi di come hanno affrontato non solo il quarto di finale ma l’intera stagione. «Usciamo con grandissimo rammarico ma consapevoli di aver fatto una grande stagione – afferma accaldo il Responsabile Academy, Giovanni Invernizzi -. Siamo partiti con mille difficoltà: ero abbastanza preoccupato all’inizio ma poi il lavoro quotidiano del mister, dello staff e di tutte le persone che gravitavano attorno a questa squadra ha dato lustro a una stagione da incorniciare, forse ancora di più di quella scorsa».