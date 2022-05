Di Stefano elogia la Primavera: «Gruppo straordinario»

Diciotto reti realizzate e sei assist. I numeri di Lorenzo Di Stefano, bomber catanese della Sampdoria Primavera, parlano per lui. Quella che si è conclusa col quarto di finale pareggiato con il Cagliari – che ha spalancato le porte della semifinale-Scudetto ai sardi per il miglior piazzamento in campionato – è una stagione da incorniciare per il numero 10 blucerchiato. «Tutti, non solo io, abbiamo fatto grandi cose – commenta l’attaccante -. Dispiace uscire con un 1-1 dopo una partita che abbiamo dominato ma non ci può essere rammarico perché la stagione è stata straordinaria: dirigenza, staff e squadra meritano tutti un applauso».