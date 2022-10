Primavera superata a Bogliasco, l’Udinese passa di misura

Mastica amaro la Sampdoria di mister Tufano, superata di misura (0-1) al “3 Campanili” di Bogliasco dall’Udinese, fanalino di coda del Primavera 1 TIM 2022/23. Quando l’equilibrato primo tempo sembrava destinato a concludersi a reti inviolate, ecco il lampo friulano che sblocca la contesa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Guessand di testa a ribadire in rete una corta respinta di Tantalocchi e a portare in vantaggio gli ospiti al minuto 46. Al rientro in campo proviamo ad imporre un ritmo più elevato nel tentativo di agguantare il pari senza successo. Al 36′ un piazzato del neoentrato Chilafi è deviato con un braccio da un avversario in barriera ma il direttore di gara lascia proseguire, non concedendo il penalty neppure sul tocco di mano successivo di Bassi. Restiamo in attacco alla ricerca del pari che però non arriva e al termine dei quattro minuti di recupero concessi è la formazione di Sturm ad esultare per la prima vittoria in campionato.

Sampdoria 0

Udinese 1

Reti: p.t. 46′ Guessand.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Peretti, Miettinen (21′ s.t. Leonardi); Savio (34′ s.t. Polli), Paoletti, Cecchini, Pozzato (27′ s.t. Uberti), Bianchi; Ivanovic (21′ s.t. Chilafi), Montevago (27′ Ntanda).

A disposizione: Ragher, Scardigno, Conti, Pellizzaro, Porcu, Cesari, Marocco.

Allenatore: Tufano.

Udinese (4-2-3-1): Di Bartolo; Cocetta, Abdalla, Guessand, Iob; Castagnaviz, Centis (28′ s.t. Russo), Pejicic (15′ s.t. Basha Salah); Pafundi, Asante (15′ s.t. Bassi), Semedo.

A disposizione: Mecchia, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Nuredini, De Crescenzo, Caiazzo.

Allenatore: Sturm.

Arbitro: Leone di Barletta.

Assistenti: Moroni di Treviglio e Montanelli di Lecco.

Note: ammoniti al 4′ p.t. Semedo, al 7′ Miettinen, al 19′ s.t. Pozzato, al 40′ s.t. Castagnaviz, al 50′ s.t. Pafundi per gioco scorretto, al 37′ s.t. Peretti per proteste, al 39′ s.t. Di Bartolo e al 50′ s.t. Russo per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 4’s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.