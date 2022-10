Reti bianche a Empoli: la Primavera riparte da un punto

Torna a muovere la classifica la Sampdoria Primavera che strappa un punto prezioso sul campo dell’Empoli. Al “Monteboro” la prima frazione è equilibrata ed entrambe le compagini si fronteggiano a viso aperto. Dopo un pericolo corso in avvio su colpo di testa di Seck, i ragazzi di Tufano guadagnano progressivamente campo impensierendo a più riprese gli azzurri. Insidiosi, in particolare, Malagrida, protagonista al 10′ di una girata mancina bloccata in due tempi dall’estremo empolese, e Porcu, il cui avvitamento aereo, al 27′, si spegne largo. Al tramonto del primo tempo è nuovamente Seck a non inquadrare il bersaglio grosso mentre in apertura del secondo Malagrida in spaccata impegna severamente Fantoni. Al 20′ l’Empoli sfiora il vantaggio con Ignacchiti e Nabian. Nella seconda metà di frazione, la Samp cala fisicamente e l’avversario tenta invano di approfittarne. Finisce quindi 0-0 e i blucerchiati salgono a 8 punti.

Empoli 0

Sampdoria 0

Empoli (4-3-3): Fantoni; Boli, Dragoner, Guarino (41′ p.t. Marianucci), Angori (16′ s.t. Vallarelli); Renzi, Kaczmarski (16′ s.t. Barsi), Ignacchiti; Seck, Nabian (34′ s.t. Ekong), Fini.

A disposizione: Tampucci, Filippis, Sodero, Crasta, Botrini, Casadei, Tropea.

Allenatore: Buscè.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Peretti, Migliardi; Savio (22′ s.t. Marocco), Segovia (43′ s.t. Chilafi), Paoletti, Conti (30′ s.t. Pozzato), Porcu; Malagrida, Ivanovic (22′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Pellizzaro, Muratori, Miettinen, Ntanda, Caruana, Uberti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Taricone di Perugia.

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Russo di Torre Annunziata.

Note: ammoniti al 36′ p.t. Savio, al 14′ s.t. Kaczmarski, al 35′ s.t. Villa, al 47′ s.t. Leonardi, al 49′ s.t. Paoletti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.