Samp Primavera beffata nel recupero: a Napoli è solo 1-1

Un pareggio dal retrogusto amaro per la Sampdoria di Tufano che disputa un’ottima gara ma raccoglie indubbiamente troppo poco rispetto a quanto seminato: al “Piccolo” di Cercola il Napoli agguanta i blucerchiati in extremis (1-1). Avvio arrembante di Paoletti e compagni che al 6′ si procurano già la prima chance: Leonardi imbuca per l’accorrente Bianchi che impegna Boffelli. Tre minuti dopo è lo stesso attaccante a lambire l’incrocio dal limite. Nuovamente Samp vicinissima al vantaggio al 19′: break di Porcu che recupera palla e dalla distanza centra la traversa. Il primo squillo azzurro si registra al 35′ con un tentativo sotto-misura impreciso di Hysaj. A ridosso dell’intervallo poi Tantalocchi neutralizza una conclusione dalla distanza di Spavone. Si va al riposo sullo 0-0. Al rientro i ragazzi di Tufano accelerano subito e al 13′ la sbloccano con Bianchi, abile a ribattere in rete un tentativo di Leonardi respinto da Boffelli. Una rete importantissima che ci consente di dettare i ritmi senza di fatto concedere nulla. Anzi, siamo noi a sfiorare a più riprese il raddoppio, in particolare con Leonardi e Chilafi. Proprio quest’ultimo, però, al 40′, rimedia un’espulsione diretta e lascia i suoi in inferiorità numerica. I padroni di casa, dunque, tentano il tutto per tutto ed in pieno recupero, al 48′, un’incornata di Gioielli impedisce ai blucerchiati di conquistare l’intera posta.

Napoli 1

Sampdoria 1

Reti: s.t. 13′ Bianchi, 48′ Gioielli.

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj (37′ s.t. Russo), Obaretin; Lamine (21′ s.t. Marchisano), Iaccarino, Gioielli, Acampa; Marranzino (21′ s.t. Sahli), Spavone (50′ s.t. Boni); Rossi.

A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Pontillo, Alastuey, Mutanda, De Pasquale, D’Avino, Nosegbe.

Allenatore: Frustalupi.

Sampdoria (3-5-1-1): Tantalocchi; Villa, Paoletti, Miettinen; Bianchi (39′ s.t. Migliardi), Uberti (45′ s.t. Savio), Cecchini (32′ s.t. Caruana), Conti, Porcu; Chilafi; Leonardi (39′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Pellizzaro, Pozzato, Polli, Segovia, Cesari, Lika.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Milone di Taurianova.

Assistenti: D’Ascanio di Roma 2 e Cecchi di Roma 1.

Note: espulso al 40′ s.t. Chilafi per comportamento non regolamentare; ammoniti al 36′ p.t. Porcu, al 45′ p.t. Acampa, al 7′ s.t. Spavone, al 49′ s.t. Miettinen per gioco scorretto, al 22′ p.t. Frustalupi, al 38′ p.t. Paoletti per proteste, al 41′ p.t. Lamine, al 36′ s.t. Rossi per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 6′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.