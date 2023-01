La Primavera riparte con tre punti, poker sul Cesena

La Sampdoria di Tufano ricomincia, come meglio non avrebbe potuto, il proprio cammino nel campionato Primavera 1 TIM. Al “3 Campanili” di Bogliasco infatti i blucerchiati superano con un pirotecnico 4-2 il Cesena e salgono a quota 12 punti. Dopo cinque giri di lancette Malagrida sblocca la contesa illudendoci che la pratica possa essere più facile del previsto ma i bianconeri di Ceccarelli si dimostrano squadra ostica, nonostante l’ultimo posto in classifica. E infatti al 10′ Carlini pareggia i conti. Al 39′ Ivanovic viene fermato dal palo e poco prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo (44′) gli ospiti ne approfittano con Suliani che direttamente da calcio piazzato supera Tantalocchi, ribaltando lo svantaggio iniziale. Al rientro in campo però la nostra reazione non si fa attendere: all’11’ Ivanovic raccoglie un traversone di Porcu e di testa infila Pollini, ristabilendo la parità. I romagnoli accusano il colpo e al 15′ capitolano ancora: Miettinen si ritrova fra i piedi un pallone vagante e da posizione ravvicinata supera l’estremo avversario, riportandoci avanti. Resistiamo a un timido ritorno del Cesena e al 35′ con il neoentrato Ntanda chiudiamo definitivamente la contesa.

Sampdoria 4

Cesena 2

Reti: p.t. 5′ Malagrida, 10′ Carlini, 44′ Suliani; s.t. 11′ Ivanovic, 15′ Miettinen, 35′ Ntanda.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa (35′ s.t. Pellizzaro), Peretti, Miettinen; Porcu, Pozzato (9′ s.t. Ntanda), Cecchini, Uberti, Migliardi (41′ s.t. Savio); Malagrida (35′ s.t. Straccio), Ivanovic (35′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Zorzi, Ragher, Polli, Cesari, Tozaj.

Allenatore: Tufano.

Cesena (4-3-3): Pollini; Manetti, Ferrerri, Elefante, David; Carlini, Suliani, Ghinelli (44′ Castorri); Spatari (18′ s.t. Amadori), Gessaroli (26′ s.t. Ferrara), Sette.

A disposizione: Galassi, Rossi, Guidi, Valentini, Sartini, Trocchia, Campedelli.

Allenatore: Ceccarelli.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Paggiola di Legnago.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Elefante e al 43′ p.t. Villa per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.