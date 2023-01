Samp Primavera sconfitta al “Piola”, il Torino vince 2-0

Stop esterno per la Sampdoria di Tufano. Al “Piola” di Vercelli i blucerchiati vengono superati 2-0 dal Torino nella sfida valida per la 14.a giornata del Primavera 1 TIM 2022/23. Dopo una buona partenza, ci ritroviamo sotto in seguito agli sviluppi di un calcio piazzato che al 26′ il granata Dall’Aquila sfrutta per infilare la nostra porta. Accusiamo il colpo e, dopo un tentativo di Migliardi respinto dall’estremo granata al 34′, subiamo il secondo gol al 38′, quando Jurgens approfitta di un’indecisione di Peretti e in diagonale batte Tantalocchi. Dopo l’intervallo, rientriamo in campo con Leonardi al posto di Conti per provare a dare maggior imprevedibilità alla manovra offensiva. Ivanocic prova a scuoterci al 5′ ma la sua incornata si perde sul fondo; quindi è Uberti a provarci al 15′ ma il suo destro dal limite dell’area esce a lato, sfiorando il palo. Restiamo in attacco ma al 20′ è Passador a superarsi, negando a Polli il gol che avrebbe potuto riaprire la contesa. Ancora Uberti al 36′ tenta la conclusione dalla distanza ma il pallone viene bloccato a terra dall’estremo granata. Inutili, ai fini del risultato, i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara: il punteggio non cambia più.

Torino 2

Sampdoria 0

Reti: p.t. 26′ Dell’Aquila, 37′ Jurgens.

Torino (4-3-1-2): Passador; Opoku, Anton, N’Guessan, Dellavalle; Silva (17′ s.t. Ciammaglichella), Ruszel, Dell’Aquila; Weidmann; Ansah, Jurgens (35′ s.t. Njie).

A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Caccavo, Corona, Antolini, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Ruiz, Capac.

Allenatore: Scurto.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Peretti (11′ s.t. Polli), Aquino, Miettinen; Porcu (11′ s.t. Savio), Uberti, Cecchini, Conti (1′ s.t. Leonardi), Migliardi (37′ s.t. Pellizzaro); Malagrida (37′ s.t. Ntanda), Ivanovic.

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Pozzato, Straccio, Cesari.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Sicurello di Seregno.

Note: ammoniti al 24′ p.t. Cecchini, al 31′ p.t. Anton, al 18′ s.t. N’Guessan, al 22′ s.t. Weidmann, al 30′ s.t. Ruszel e al 46′ Uberti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.