Colpo esterno della Primavera: Cecchini piega la Fiorentina

Colpo esterno della Sampdoria di Tufano che al “Torrini” di Sesto Fiorentino supera di misura, 1-0, la Fiorentina nella 16.a giornata del Primavera 1 TIM 2022/23 e, centrando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto a Bogliasco con l’Inter, compie un importante balzo in avanti nella lotta salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso a reti inviolate, al 32′ della ripresa è Cecchini a trovare la rete decisiva, deviando alle spalle di Martinelli una conclusione dalla distanza di Migliardi. Un successo importante che ci permette di raggiungere quota 18 punti in classifica e compiere un notevole balzo in avanti in chiave-salvezza.

Fiorentina 0

Sampdoria 1

Reti: 32′ s.t. Cecchini.

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Romani (38′ s.t. Harder), Biagetti, Krastev, Kayode; Vitolo (22′ s.t. Presta), Falconi (38′ s.t. Nardi), Berti, Distefano, Sene (14′ s.t. Toci), Capasso (22′ s.t. Vigiani).

A disposizione: Tognetti, Elia, Baroncelli, Denes, Comuzzo, Spaggiari.

Allenatore: Aquilani.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Cecchini, Uberti, Di Mario (48′ s.t. Savio); Malagrida (17′ s.t. Conti); Ivanovic (28′ s.t. Leonardi), Montevago (48′ s.t. Pozzato).

A disposizione: Zorzi, Gentile, Pellizzaro, Ntanda, Straccio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Assistenti: Marchese di Pavia e Consonai di Treviglio.

Note: ammoniti al 41′ p.t. Biagetti, al 6′ s.t. Sene, all’8′ Malagrida, al 20′ s.t. Toci per gioco scorretto, al 43′ s.t. Tantalocchi per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 250 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.