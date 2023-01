Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le leve giovanili nazionali della Sampdoria sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023.

Primavera (all. Felice Tufano)

Campionato, 16.a giornata: Fiorentina-Sampdoria 0-1 (s.t. 32′ Cecchini)



U18 (all. Antonio Rizzolo)

Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Napoli 1-3 (p.t. 33′ Tortora; s.t. 2′ Cuciniello rig., 36′ Galluccio, 41′ Peluso rig.)



U17 (all. Erminio Russo)

Campionato, 17.a giornata: Fiorentina-Sampdoria 1-0 (s.t. 33′ Fortini)



U16 (all. Matteo Pastorino)

Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Genoa 0-1 (p.t. 37′ Ndulve)



U15 (all. Marco Ferri)

Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Genoa 1-0 (p.t. 39’ Svietkin)



Primavera Femminile (all. Davide Zitta)

Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Chievo Verona 4-1 (p.t. 30′ e 38′ Di Vittorio, 32′ Mezzani, 39′ Crotti; s.t. 28′ Biancato rig.)



U17 Femminile (all. Fabio Barabino)

Campionato, 13.a giornata: Multedo-Sampdoria 0-10 (p.t. 6′ Izzo, 26′ Schelotto, 42′ Rosignoli; s.t. 19′ Rosignoli rig., 20′, 26′ e 40′ Tessitore, 30′ Izzo, 42′ Schelotto, 44′ Cavallero)

U15 Femminile (all. Marco Marzi)

Riposo