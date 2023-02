Primavera a forza cinque, Verona piegato a domicilio

Inarrestabile. La Sampdoria di Tufano non si ferma più e a farne le spese è l’Hellas Verona dell’ex Sammarco, superato 5-1 a domicilio nella 18.a giornata, la prima del girone di ritorno, del Primavera 1 TIM 2022/23. Già al 2′ Montevago rompe gli indugi, sbloccando il risultato con un destro potente e preciso che non lascia scampo all’estremo gialloblù. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, quando l’arbitro ha annullato per fuorigioco il pari di Patricio, ripartiamo e al 31′ troviamo il raddoppio con Aquino, che trasforma senza esitazioni il calcio di rigore concesso in seguito all’atterramento in area di Montevago da parte di Ebengue. Il raddoppio ci dà maggiori sicurezze e allo scadere della prima frazione è Malagrida a trovare il terzo gol con una girata dal limite dell’area che ci permette di andare al riposo sul parziale di 3-0. Al rientro in campo la musica non cambia: al 2′ Uberti si avventa su un pallone vagante al limite dell’area e con il destro lo spedisce alle spalle di Boseggia. La formazione di Sammarco però non molla e al 14′ accorcia le distanze con Caia ma nel recupero (46′) c’è ancora spazio per il quinto gol blucerchiato, a firma di Leonardi che salta anche il portiere e con il destro spedisce il pallone sotto la traversa. Una vittoria netta e meritata, la quarta consecutiva, che ci permette di balzare a quota 24 punti in classifica.

Hellas Verona 1

Sampdoria 5

Reti: p.t. 2′ Montevago, 31′ Aquino rig., 45′ Malagrida; s.t. 2′ Uberti, 14′ Caia, 46′ Leonardi.

Hellas Verona (3-5-2): Boseggia; Matyjewicz, Rihai (1′ s.t. Patané), El Wafi; Cissé, D’Agostino (15′ s.t. Verzini), Schirone, Ebenguè (32′ s.t. Nwanege), Bernardi (32′ s.t. Balde); Patricio (15′ s.t. Cazzadori), Caia.

A disposizione: Marchetti, Toniolo, Signorini, De Franceschi, Zorom, Nitri, Furini.

Allenatore: Sammarco.

Sampdoria (3–4-1-2): Tantalocchi; Villa (47′ s.t. Peretti), Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini (47′ s.t. Straccio), Di Mario; Malagrida (39′ s.t. Savio); Montevago (1′ s.t. Leonardi), Ivanovic (39′ s.t. Chilafi).

A disposizione: Zorzi, Gentile, Pellizzaro, Pozzato, Ntanda, Tozaj.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Assistenti: Vettorel di Latina e Tempestivi di Roma 2.

Note: ammoniti al 17′ Uberti p.t., al 30′ p.t. Ebengue, al 16′ s.t. Patané, 35′ s.t. Matyjewicz, 37′ s.t. Cecchini per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 3′ s.t.; spettatori 250 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.