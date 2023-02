Pozzato a segno: buon punto con il Milan per la Samp Primavera

La Sampdoria Primavera di Tufano conquista un punto prezioso al “Vismara” con il Milan nella 19.a giornata del campionato Primavera 1 TIM e centra il quinto risultato utile consecutivo. I giovani blucerchiati con questo risultato salgono a quota 25 punti in undicesima piazza a braccetto con l’Inter. Interpretiamo subito bene l’incontro proponendoci con convinzione nella metà campo avversaria e concedendo poco o nulla ai rossoneri. Dopo una prima fase di sostanziale equilibrio alziamo sensibilmente il baricentro e creiamo i presupposti per sbloccarla. Tra il 20′ e il 22′ ci provano Pozzato e Uberti ma i loro tentativi non centrano il bersaglio. Al 36′ è Di Mario a concludere da buona posizione ma a spedire alto. Il vantaggio è maturo e si concretizza al 38′: sponda aerea di Ivanovic per Montevago che allarga su Pozzato il quale con un destro forte e preciso supera Nava e ci permette di andare al riposo avanti 1-0. In avvio di ripresa il Milan si riversa subito in attacco e al 13′ Casali dal limite sferra una conclusione potente sulla quale Tantalocchi si supera. Al 22′ i rossoneri agguantano il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato con il subentrato Traorè. Nella seconda parte di frazione il rossonero Zeroli spara alto da ottima posizione e sciupa un’occasione importante. Tiriamo così un sospiro di sollievo e ci teniamo stretti un punto comunque meritato su un campo difficile.

Milan 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 38′ Pozzato; s.t. 22′ Traorè.

Milan (4-3-3): Nava; Casali, Simić, Nsiala, Malaspina; Stalmach (11′ s.t. Gala), Victor, Zeroli; Cuenca (11′ s.t. Traorè), Mangiameli (32′ s.t. El Hilali), Alesi (40′ s.t. Scotti).

A disposizione: Bartoccioni, Torriani, Bozzolan, Foglio, Parmiggiani, Sia, D’Alessio, Paloschi, Longhi.

Allenatore: Abate.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato (31′ s.t. Chilafi); Montevago (18′ s.t. Malagrida), Ivanovic.

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Villa, Pellizzaro, Ntanda, Straccio, Caruana, Leonardi, Savio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Assistenti: Lencioni di Lucca e Luca Lisi di Firenze.

Note: ammoniti al 26′ p.t. Di Mario, al 29′ p.t. Zeroli, al 33′ s.t. Victor per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in buone condizioni.