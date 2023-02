Samp Primavera beffata allo scadere: a Bogliasco passa il Lecce

Battuta d’arresto beffarda per la Sampdoria di Tufano che è superata allo scadere dalla capolista Lecce nella 20.a giornata del campionato Primavera 1 TIM. Prima frazione equilibrata, combattuta e disputata su buoni ritmi, decisa da una rete messa a segno al 26’ da Montevago al termine di una bella azione corale: cross morbido dalla sinistra di Malagrida, sponda aerea di Cecchini, spizzata di Ivanovic e destro potente da pochi passi del nostro bomber. In avvio di ripresa, al 5′, si registra il primo intervento di Tantalocchi che si oppone a un tentativo di Corfitzen. La risposta doriana non si fa attendere e al 15′ Borbei si supera su una conclusione a botta sicura di Malagrida. La Samp sembra amministrare senza particolari problemi il vantaggio ma al 28′, sugli sviluppi di un corner, il Lecce agguanta il pari con Burnete. La gara dei blucerchiati si complica ulteriormente al 31′ quando il direttore di gara estrae un rosso diretto all’indirizzo di Montevago per un intervento in ritardo su Borbei. Il Lecce allora si riversa in attacco e allo scadere, al 49′, trova la via della rete con Berisha che ci condanna alla sconfitta.

Sampdoria 1

Lecce 2

Reti: p.t. 26′ Montevago; s.t. 28′ Burnete, 49′ Berisha.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa (38′ p.t. Peretti), Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Malagrida (18′ s.t. Chilafi); Montevago, Ivanovic.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Pozzato, Ntanda, Straccio, Leonardi, Savio, Tozaj.

Allenatore: Tufano.

Lecce (4-3-3): Borbei; Muñoz, Pascalau, Hasić, Dorgu; Vulturar, McJannet (1′ s.t. Samek), Berisha; Corfitzen (28′ s.t. Daka), Bruhn (8′ s.t. Burnete), Salomaa.

A disposizione: Leone, Bruns, Ciucci, Hegland.

Allenatore: Coppitelli.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Tesi di Lucca.

Note: espulso al 31′ s.t. Montevago per gioco scorretto; ammoniti al 10′ p.t. McJannet, all’11’ s.t. Uberti, al 17′ s.t. Malagrida, al 33′ s.t. Chilafi per gioco scorretto, al 45′ p.t. Coppitelli, al 3′ s.t. Montevago per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.