Prova di forza della Samp Primavera, poker in rimonta sulla Juve

Torna al successo la Sampdoria di Tufano che al “3 Campanili” di Bogliasco si aggiudica per 4-1 la sfida con la Juventus, la 24.a del Primavera 1 TIM 2022/23. La gara sembra mettersi in salita quando al 21′ Villa tocca il pallone con la mano in area e l’arbitro assegna il penalty in favore dei bianconeri. Hasa che non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti. Il gol subito ci scuote e la reazione è da grande squadra: al 36′ Migliardi pesca dalla sinistra Montevago che in tuffo colpisce di testa e infila Daffara per l’1-1. La Juve accusa il colpo e tre minuti più tardi è ancora Montevago, sempre di testa, ad andare a segno raccogliendo un altro assist di Migliardi, questa volta dall’out opposto. Svantaggio iniziale ribaltato, si torna negli spogliatoi sul 2-1. Al rientro in campo la musica non cambia: al 7′ Migliardi da assist-man si trasforma in goleador e con un mancino potente e preciso supera l’estremo bianconero per la terza volta. La terza marcatura ci consente di amministrare la parte restante di gara e nel finale, ci pensa il neoentrato Chilafi a calare il definitivo poker su suggerimento di Montevago e mandare agli archivi la contesa.

Sampdoria 4

Juventus 1

Reti: p.t. 22′ Hasa rig., 36′ e 39′ Montevago; s.t. 7′ Migliardi, 44′ Chilafi.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa, Acquino, Miettinen; Porcu (30′ s.t. Di Mario), Uberti, Segovia (21′ s.t. Conti), Migliardi; Pozzato (30′ s.t. Chilafi); Ivanovic (30′ s.t. Straccio), Montevago (46′ s.t. Tozaj).

A disposizione: Gentile, Scardigno, Ntanda, Caruana, Savio, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Juventus (4-4-2): Daffara; Valdesi, Dellavalle, Citi, Rouhi (15′ s.t. Moruzzi); Strijdonck (32′ s.t. Maressa), Doratiotto (32′ s.t. Ripani), Hasa, Mbangula; Mancini, Anghelé (39′ s.t. Biliboc).

A disposizione: Vinarcik, Pisapia, Moruzzi, Bassino, Boufandar, Scienza.

Allenatore: Montero.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Ceolin di Treviso e Tomasi di Schio.

Note: ammoniti al 24′ p.t. Valdesi, al 3′ s.t. Pozzato, 23′ s.t. Moruzzi, 36′ s.t. Anghelé, 46′ s.t. Ripani per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.