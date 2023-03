Viareggio Cup: esordio vincente per la Samp, battuto l’UYSS New York

Esordio vincente nella 73.a Viareggio Cup per la Sampdoria Primavera di Tufano che al “3 Campanili” di Bogliasco si impone 5-0 sull’UYSS New York. Al 7′ sblocca l’incontro Ntanda che ribadisce in rete un diagonale di Leonardi respinto da Justincic. Il raddoppio porta la firma dello stesso Leonardi che al 17′ sfrutta un errato disimpegno avversario e insacca. Quest’ultimo si ripete in altre due circostanze, al 34′ e al 36′, e ci consente di andare al riposo sul 4-0. Nella ripresa gestiamo senza affanno il timido ritorno degli avversari e al 23′ troviamo nuovamente la via della rete con il subentrato Portaccio che sfrutta un suggerimento aereo di Conte e col destro sigla il 5-0. Archiviato così con un netto successo il debutto nel torneo internazionale, torneremo in campo già giovedì, ancora sul sintetico di Bogliasco, per affrontare il Grosseto (ore 16.00) nella seconda gara del Girone 6 del Gruppo B.

Sampdoria 5

UYSS New York 0

Reti: p.t. 7′ Ntanda, 17′, 34′ e 36′ Leonardi; 23′ Portaccio.

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Pellizzaro, Valisena, Silvestri (20′ s.t. Mosca); Savio, Straccio, Porzi (20′ s.t. Meloni), Galluccio (27′ s.t. Rossello), Trevisan (9′ s.t. Matera); Leonardi (20′ s.t. Portaccio), Ntanda (9′ s.t. Conte).

A disposizione: Moro, Gentile, Porcu.

Allenatore: Tufano.

UYSS New York (4-3-3): Justincic; Feratovic, Pera, Marseille, Abad (7′ s.t. Sacino); Golosovker, Di Maggio (35′ s.t. Zarra), Mannino (28′ p.t. Napolitano); Mc Cole (28′ p.t. Russo), Goenaga (7′ s.t. Lo Monaco), Alarcon.

A disposizione: Tommasino, Perez, Tarallo, Zlobinsky, Arrigo.

Allenatore: Roros.

Arbitro: Isnardi di Albenga.

Assistenti: Bonavita di Albenga e Chamchi di Savona.

Note: recupero 0′ p.t., 0′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.