Viareggio Cup: cinquina all’Arezzo, Samp agli ottavi a punteggio pieno

La Sampdoria di Tufano archivia con un netto 5-0 la pratica Arezzo e chiude il Girone 6 del Gruppo B della 73.a Viareggio Cup a punteggio pieno, accedendo così agli ottavi di finale da capolista, nonché testa di serie. La gara si mette subito in discesa grazie alla rete realizzata dopo soli sei giri di lancette da Tozaj che ci permette di sbloccare il risultato. I toscani accusano il colpo e un minuto più tardi (7′) capitolano per la seconda volta: Chilafi finalizza al meglio un’efficace ripartenza e dal limite dell’area supera Fecit. Alla ripresa del gioco la musica non cambia: al 14′ ancora Chilafi controlla da terra un pallone difficile nell’area aretina e con il mancino anticipa il portiere avversario in uscita. Nel finale c’è gloria anche per Leonardi (33′) e Straccio (46′) che, entrati dalla panchina, arrotondano il punteggio. Testa ora a martedì pomeriggio, quando scenderemo in campo per gli ottavi di finale.

Sampdoria 5

Arezzo. 0

Reti: p.t. 6′ Tozaj, 7′ Chilafi; s.t. 14′ Chilafi, 33′ Leonardi, 46′ Straccio.

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Matera, Peretti, Silvestri; Savio (15′ s.t. Straccio), Conti (36′ s.t. Rossello), Galluccio (15′ s.t. Pozzato), Porcu (31′ s.t. Di Mario); Chilafi (31′ s.t. Leonardi); Conte (1′ s.t. Ntanda), Tozaj (15′ s.t. Portaccio).

A disposizione: Moro, Gentile, Pellizzaro, Valisena, Trevisan, Meloni, Porzi, Rossello.

Allenatore: Tufano.

Arezzo (4-3-3): Fecit (35′ s.t. Landucci); Pericolini, Barbagli (36′ s.t. Innocentini), Stopponi, Sanarelli (20′ s.t. Di Gregorio); Scichilone (1′ s.t. Verdini), Bonavita (20’ s.t. Artini), Parisi (35′ s.t. Batistini); Zhupa, Pasquali (17′ s.t. Parretti), Canneva.

A disposizione: Suzzi, Mazzi, Pino, Menchetti, Margheri, Pernici, Crimi, Simone.

Allenatore: Bernardini.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari.

Assistenti: Sciallero di Chiavari e Rushana di Genova.

Note: recupero 1′ p.t., 1′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.