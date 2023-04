Buon punto per la Primavera: Samp-Cagliari finisce 1-1

Secondo risultato utile di fila per la Sampdoria di Tufano che al “3 Campanili” di Bogliasco impatta 1-1 con il Cagliari nella 25.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23 e sale a quota 32 punti in classifica. Prima frazione equilibrata e combattuta in cui le due squadre si fronteggiano ad armi pari. I blucerchiati chiudono in crescendo e al 38′ si procurano una ghiotta chance per sbloccarla: tentativo da posizione defilata di Porcu, Lolic è battuto ma sulla linea Palomba mantiene inviolato lo specchio rossoblù. Nella ripresa gli ospiti la sbloccano al 17′ con Carboni che in un primo momento si fa ipnotizzare un rigore da Tantalocchi ma sulla ribattuta non sbaglia. Reazione rabbiosa della Samp che al 37′ agguanta il meritato pareggio: spaccata di Conti, Lolic non trattiene e Palomba devia nella propria porta. Non ci accontentiamo e tentiamo di ribaltarla ma gli ultimi sforzi sono vani.

Sampdoria 1

Cagliari 1

Reti: s.t. 17′ Carboni, 37′ Palomba aut.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Miettinen (28′ s.t. Lotjonen), Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario (28′ s.t. Conti); Pozzato (28′ s.t. Leonardi); Malagrida (18′ s.t. Ivanovic), Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Chilafi, Ntanda, Straccio, Caruana, Savio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Cagliari (4-3-3): Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (29′ s.t. Belloni); Caddeo (29′ s.t. Pintus), Carboni, Cavuoti; Masala (39′ s.t. Deriu), Konate, Vinciguerra (43′ s.t. Pulina).

A disposizione: Wodzicki, Iliev, Conti, Kosiqi, Vitale, Arba, Mameli, Sulis.

Allenatore: Battilana.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Assistenti: Cassano di Saronno e Brunetti di Milano.

Note: ammoniti al 24′ s.t. Montevago, al 34′ s.t. Veroli per gioco scorretto, al 35′ s.t. Lolic per comportamento non regolamentare; recupero 0′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.