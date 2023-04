Primavera corsara con Conti e doppio Montevago: Udinese k.o.

Colpo esterno della Sampdoria di Tufano che al “Teghil” di Lignano Sabbiadoro supera 3-1 l’Udinese nella 26.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23 e centra il terzo risultato utile di fila. Un successo importante in chiave-salvezza che consente ai giovani blucerchiati di issarsi a quota 35 punti in classifica. I blucerchiati partono forte e al 25′ la sbloccano con Conti che di testa concretizza un traversone preciso di Porcu. I bianconeri non si disuniscono e quattro minuti dopo agguantano il pari: Semedo sradica irregolarmente palla a Villa, l’arbitro non interviene e Zunec ribadisce in rete un diagonale di Centis deviato da Tantalocchi fissando il parziale all’intervallo sull’1-1. Rientriamo in campo decisi a tornare avanti e gli sforzi sono ripagati al 21′: Segovia premia con un passaggio filtrante Montevago che a tu per tu con Piana non sbaglia. L’Udinese tenta nuovamente di recuperare ma la Samp si difende con ordine e in pieno recupero, al 48′, Montevago la chiude realizzando una doppietta.

Udinese 1

Sampdoria 3

Reti: p.t. 25′ Conti, 29′ Zunec; s.t. 21′ e 48′ Montevago.

Udinese (3-5-2): Piana; Abdalla, Abankwah (50′ s.t. Nuredini), Guessand; Iob (28′ s.t. Lozza), Pejicic (28′ s.t. Russo), Centis, Castagnaviz, Buta; Asante (26′ p.t. Zunec), Vivaldo.

A disposizione: Di Bartolo, Mosca, Di Lazzaro, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Nijon, De Crescenzo.

Allenatore: Sturm.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen (28′ s.t. Di Mario), Villa, Miettinen; Porcu, Segovia (44′ s.t. Straccio), Cecchini, Conti, Migliardi; Leonardi (19′ s.t. Ivanovic), Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Pozzato, Chilafi, Ntanda, Caruana, Savio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Pandolfo di Castelfranco Veneto e Tesi di Lucca.

Note: ammoniti al 9′ p.t. Abdalla per gioco scorretto, al 34′ s.t. Guessand per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.