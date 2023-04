Montevago e Ivanovic a segno, la Primavera supera l’Empoli

La Sampdoria di Tufano centra il quarto risultato utile consecutivo, superando sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco l’Empoli e mettendo una seria ipoteca sull’obiettivo salvezza. La partenza è sprint è già al 3′ ci pensa Montevago a rompere gli equilibri, avventandosi sul cross di Cecchini e infilando la porta di Stubljar. I toscani accusano il colpo e al 19′ capitolano nuovamente: Ivanovic riceve da destra, controlla e calcia in porta piegando le mani all’estremo difensore azzurro. Il raddoppio ci galvanizza e sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfioriamo il terzo gol al 31′ con Cecchini, la cui conclusione s’infrange sulla traversa. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, la musica non cambia: al 3′ della ripresa è ancora Cecchini ad andare vicino al gol ma il suo tiro viene respinto dal palo. Tantalocchi al 10′ neutralizza una violenta conclusione di Ignacchiti e impedisce agli ospiti di rientrare in partita, quindi al termine dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara possiamo gioire per i tre punti che ci permettono di salire a quota 38 punti in classifica, distanziando di ben sette lunghezze la zona playout.

Sampdoria 2

Empoli 0

Reti: p.t. 3′ Montevago, 19′ Ivanovic.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen (40′ s.t. Peretti), Aquino, Miettinen (22′ s.t. Conti); Porcu, Uberti, Cecchini, Segovia, Migliardi (22′ s.t. Di Mario); Ivanovic (30′ s.t. Chilafi), Montevago.

A disposizione: Ragher, Gentile, Pozzato, Straccio, Leonardi, Savio, Tozaj.

Allenatore: Tufano.

Empoli (4-3-3): Stubljar; Boli, Marianucci (1′ s.t. Indragoli), Dragoner, Angori; Ignacchiti, Degli Innocenti (22′ s.t. Zenelaj), Renzi; Seck (1′ s.t. Obeng), Nabian, Fini (1′ s.t. Barsi).

A disposizione: Fantoni, Vertua, Magazzu, Alessio, Stassin, Kaczmarski, Bonassi, Tropea, Ekong.

Allenatore: Buscé.

Arbitri: D’Eusanio di Faenza.

Assistenti: Pressato e Iacovacci di Latina.

Note: ammoniti al 21′ p.t. Cecchini, al 27′ p.t. Dragoner e al 34′ s.t. Di Mario per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.