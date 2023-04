Chilafi a segno: la Primavera riacciuffa il Bologna e fa 1-1

Prosegue il buon momento della Sampdoria di mister Tufano che al “Galli” strappano un punto nel confronto con i padroni di casa del Bologna. Dopo una prima parte di gara equilibrata e giocata su ritmi sostenuti, al 41′ i rossoblù di Vigiani sbloccano la contesa con Raimondo, più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta di Tantalocchi sul precedente tentativo di Ebone. Al rientro in campo premiamo sull’acceleratore ma i tentativi di Montevago al 22′ e del neoentrato Chilafi al 37′ non vanno a buon fine. Quando la gara sembra ormai segnata, è proprio un colpo di testa di Chilafi (47′) a regalarci il meritato pareggio che ci permette di centrare il quinto risultato utile consecutivo che ci proietta a quota 39 punti in classifica.

Bologna 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 41′ Raimondo; s.t. 47′ Chilafi.

Bologna (3-4-1-2): Franzini, Stivanello, Mercier, Motolese; Wallius (16′ s.t. Amey), Pyyhtia, Bynoe (39′ s.t. Maltoni), Corazza; Urbanski; Raimondo (33′ s.t. Anatriello), Ebone.

A disposizione: Raffaelli, Verardi, Baroncioni, Mmaee, diop, Corsi, Busato, Bartha.

Allenatore: Vigiani.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen (15′ s.t. Chilafi); Di Mario (26′ p.t. Porcu), Conti, Uberti, Segovia (1′ s.t. Pozzato); Migliardi (29′ s.t. Savio); Ivanovic (29′ s.t. Leonardi), Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Straccio, Caruana, Tozaj, Lotjonen, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

Assistenti: Conti di Seregno e Boggiani di Monza.

Note: ammoniti al 32′ p.t. Segovia, al 48′ s.t. Motolese, al 29′ s.t. Raimondo per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.