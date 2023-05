Samp U19 in Primavera 1 Femminile: il racconto della promozione

Vincere un campionato non è mai semplice e per farlo è necessario un gruppo forte e coeso in grado di superare le avversità e viaggiare verso un unico grande obiettivo. Ne sa qualcosa l’U19 Femminile della Sampdoria che ha vinto con pieno merito il campionato Primavera 2 ed è stata promossa in Primavera 1. Il responsabile del settore giovanile Enrico Calvi, il tecnico Davide Zitta, il capitano Giulia Roccalberti e la centrocampista Beatrice Bruzzone ci hanno permesso di rivivere attraverso le loro parole le emozioni di questa impresa.