Lotjonen segna ma è tardi: la Fiorentina supera la Primavera

Sconfitta casalinga per la Sampdoria di Tufano, superata 2-1 dalla Fiorentina sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco. La prima frazione svicola via senza regalare forti emozioni. Al 13′ sfioriamo il vantaggio con Malagrida ma la sua conclusione sfiora il palo alla destra del portiere viola. Gli ospiti rispondono al 29′ con Sene ma Tantalocchi è attento e neutralizza, così come al 38′ quando disinnesca un diagonale insidioso di Capasso. Si va al riposo a reti inviolate. Al ritorno in campo però sono i viola a sbloccare la contesa: al 3′ Capasso scende sulla destra e dal fondo mette al centro un assist invitante per Berti che evita Savio e batte Tantalocchi. Accusiamo lo svantaggio e al 31′ è ancora Berti a trovare la via della rete, firmando il raddoppio con un destro chirurgico da fuori che non lascia scampo all’estremo doriano. Reagiamo con rabbia ma solo allo scadere troviamo con Lotjonen la rete che ci permette di accorciare le distanze ma è troppo tardi. Doria sconfitto e ancora in lotta per la salvezza che potrebbe però arrivare già nel tardo pomeriggio se l’Atalanta non dovesse centrare il risultato pieno nella trasferta di Lecce.

Sampdoria 1

Fiorentina 2

Reti: s.t. 3′ e 31′ Berti, 45′ Lotjonen.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen, Aquino (35′ s.t. Conti), Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Savio (21′ s.t. Leonardi); Segovia (35′ s.t. Di Mario); Malagrida, Ivanovic.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Pozzato, Miettinen, Ntanda, Straccio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Fiorentina (3-5-2): Tognetti; Gentile (39′ s.t. Favasuli), Lucchesi, Comuzzo (23′ s.t. Biagetti); Capasso (39′ s.t. Vigiani), Berti, Harder, Amatucci, Kayode; Presta (9′ s.t. Nardi), Sene (39′ s.t. Caprini).

A disposizione: Leonardelli, Di Stefano, Vitolo, Padilla.

Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Assistenti: Peloso e Di Meo di Nichelino.

Note: espulso al 45′ s.t. Tufano per proteste; ammoniti al 29′ p.t. Malagrida, all’8′ s.t. Lotjonen, al 20′ s.t. Sene per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.