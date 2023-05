Roma superata a domicilio, la Primavera chiude in bellezza

Si chiude con una vittoria di prestigio sulla Roma (2-1), la stagione della Sampdoria di Tufano. Al “Tre Fontane” i blucerchiati disputano una prova eccellente, che suggella nel migliore dei modi il lavoro portato avanti dal tecnico e dal suo staff con i ragazzi. Forti della certezza di partecipare anche la prossima stagione al massimo campionato di categoria infatti, partiamo con il piglio giusto e già al 19′ sblocchiamo la contesa con Uberti che, direttamente da calcio piazzato, beffa Del Bello facendo passare il pallone in mezzo a una selva di gambe e spedendolo nell’angolino più lontano. I giallorossi accusano il colpo e al 25′ passiamo di nuovo: gran giocata di Ntanda che dall’interno dell’area trova una parabola ad effetto che supera per la seconda volta il portiere capitolino.

Impresa. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, il leit motiv dell’incontro non cambia: la formazione di Guidi prova a riordinare le idee e a recuperare il punteggio ma ci difendiamo con ordine, senza andare mai in affanno. Anzi è ancora Ntanda a sfiorare il terzo gol al 9′ ma la conclusione da distanza ravvicinata dell’attaccante belga termina alta. Gol sbagliato, gol subito: al 17′ Cassano riapre l’incontro trovando, direttamente su calcio di punizione, la rete che permette ai padroni di accorciare le distanze. La gara s’infiamma ma reggiamo l’urto. Chiudiamo il Primavera 1 TIM 2022/23 in decima posizione a quota 47 punti, a pari merito con il Frosinone e, come già avvenuto nelle ultime due stagioni, un’altra impresa è stata portata a termine.

Roma 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 19′ Uberti, 25′ Ntanda; s.t. 17′ Cassano.

Roma (4-3-3): Del Bello; Louakima, Silva, Chesti, Falasca (33′ s.t. Cichella); Mannini, Ivkovic (1′ s.t. Vetkal), D’Alessio (1′ s.t. Ruggiero); Costa (1′ s.t. Cassano), Misitano, Cherubini.

A disposizione: Razumejevs, Marin, Foubert-Jacquemin, Padula, Pellegrini, Majchrzak, Bolzan, Ienco, Cavacchioli, Bah.

Allenatore: Guidi.

Sampdoria (3-5-2): Scardigno; Peretti, Lotjonen, Di Mario (35′ s.t. Straccio); Savio, Uberti (48′ s.t. Tozaj), Cecchini, Pozzato (30′ s.t. Conti), Porcu (30′ s.t. Miettinen); Ntanda (47′ s.t. Caruana), Ivanovic.

A disposizione: Zorzi, Boni, Pellizzaro, Leonardi.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Assistenti: Collu e Porcheddu di Oristano.

Note: ammoniti al 31′ p.t. Costa, al 12′ s.t. Di Mario e al 32′ s.t. Chesti; recupero 1′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 500 circa; terreno di gioco in buone condizioni.