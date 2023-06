Mondiale Under 20: Corea battuta, l’Italia di Montevago in finale

Capolavoro Italia. I ragazzi di Carmine Nunziata superano 2-1 la Corea del Sud nella semifinale del Mondiale FIFA Under 20 andata in scena allo stadio “Único Diego Armando Maradona” di La Plata e si qualificano per l’ultimo atto della competizione. Botta e risposta nella prima frazione: Lee dagli undici metri (24′) replica all’iniziale vantaggio firmato da Casadei (14′). Nella ripresa l’Italia attacca a testa bassa e all’86’ Pafundi su calcio piazzato regala agli Azzurrini la prima storica finale, in programma domenica 11 giungo, alle 23.00, nuovamente allo stadio “Único Diego Armando Maradona” di La Plata. Ancora un buonissimo impatto per il blucerchiato Daniele Montevago. L’attaccante della Sampdoria Primavera, subentrato all’81’, ha contribuito al forcing azzurro e ad un successo meritato e maturato proprio nei minuti conclusivi.