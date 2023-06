Mondiale Under 20: Italia battuta in finale, Uruguay campione

Sfuma nei minuti conclusivi dell’ultimo atto il sogno iridato dell’Italia del blucerchiato Daniele Montevago, superata 1-0 dall’Uruguay nella finalissima del Mondiale FIFA Under 20 andata in scena allo stadio “Único Diego Armando Maradona” di La Plata. Decide la sfida Rodríguez che all’86’ sugli sviluppi di un corner condanna gli Azzurrini ad una sconfitta che non compromette lo straordinario percorso intrapreso durante la spedizione argentina. L’attaccante della Sampdoria Primavera, subentrato al 56′, si è subito contraddistinto per il suo encomiabile impegno, vincendo numerosi duelli fisici e fornendo complessivamente un’altra buona prova.