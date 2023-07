Europeo Under 19: il blucerchiato Caruana convocato da Malta

Gioia azzurra per l’Academy blucerchiata. Il centrocampista della Sampdoria U18 Lucas Caruana è stato infatti convocato da Malta in vista della fase finale dell’UEFA Under-19 Championship che si disputerà proprio a Malta dal 3 al 16 luglio. Inseriti nel Gruppo A, i ragazzi del tecnico Antonio Mendes esordiranno nella fase eliminatoria della competizione lunedì 3 luglio al “Ta’ Qali Stadium” con l’Italia (ore 21.00), per poi affrontare al “Centenary Stadium” la Polonia giovedì 6 luglio (ore 21.15) e al “Gozo Stadium” il Portogallo domenica 9 luglio (ore 18.00).