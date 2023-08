Tre gol non bastano alla Primavera, al “Ricci” vince il Sassuolo

Tre gol non sono bastati alla Sampdoria di Sassarini, sconfitta 4-3 dal Sassuolo al “Ricci” nella gara d’esordio del campionato Primavera 1 TIM 2023/24.

Sette. Partiamo forte e, dopo aver sfiorato il vantaggio con una conclusione ravvicinata di Alesi respinta d’istinto da Theiner, al 5′ sblocchiamo la contesa con Ntanda che con il destro spedisce il pallone nell’angolo più lontano dove il portiere neroverde non può arrivare. La reazione dei padroni di casa è immediata: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Caragea batte Scardigno dall’interno dell’area di rigore e pareggia i conti. Al 21′ Caragea ruba il tempo a Costantino e di testa supera ancora il nostro numero uno sugli sviluppi di una rimessa laterale: risultato ribaltato ma solo per pochi miniuti. Al 37′ infatti è capitan Conti ad inserirsi con i tempi giusti e a ristabilire nuovamente la parità, prima che Alesi al 45′ rovesci nuovamente il punteggio con un calcio di punizione che termina sotto il ‘sette’.

Rigore. Al rientro in campo però la formazione di Bigica trova ancora la via del gol: è Parlato con il destro ad in filare in diagonale Scardigno che rimette tutto in discussione. Un tocco con la mano in area di Pozzato al 27′ induce il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore che Russo trasforma per il definitivo 4-3. Un sconfitta che non scalfisce il lavoro portato avanti da mister Sassarini e dai suoi ragazzu, autori di un’ottima prova.

Sassuolo 4

Sampdoria 3

Reti: p.t. 5′ Ntanda, 6′ Caragea, 21′ Baldari, 37′ Conti, 45′ Alesi; s.t. 7′ Parlato, 27′ Russo rig.

Sassuolo (4-2-3-1): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Cannavaro, Parlato (23′ s.t. Piantedosi); Leone, Lipani, Okojie (23′ s.t. Neophytou); Caragea (33′ s.t. Pigati); Baldari (33′ s.t. Rovatti), Russo.

A disposizione: Schacchetti, Seminari, Knezovic, Fontana, Petito, Ioannou, Corradini.

Allenatore: Bigica.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi (28′ s.t. Porcu), Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi (11′ s.t. Ovalle), Valisena (44′ s.t. Gomes); Alesi (11′ s.t. Pozzato), Polli, Ntanda (11′ s.t. Sava).

A disposizione: Gentile, Uberti, Pellizzaro, Garrone, Chiesa, D’Amore.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Laghezza di Mestre e Tomasi di Schio.

Note: ammoniti all’11’ s.t. Russo, 17′ s.t. Parlato e al 37′ s.t. Valisena per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 250 circa; terreno di gioco in buone condizioni.