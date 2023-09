La Samp Primavera ribalta lo Spezia e passa il turno di TIM Cup

Vittoria in rimonta con lo Spezia per la Sampdoria Primavera, che supera i trentaduesimi di TIM Cup. Al “3 Campanili” di Bogliasco i ragazzi di mister Sassarini chiudono in svantaggio i primi 45 minuti di gioco in seguito al gol realizzato da Vannucci al 24′, ma nella ripresa ribaltano il punteggio con le marcature di Chilafi (10′), Ntanda (27′) e Alesi (48′). I blucerchiati accedono così ai sedicesimi, dove affronteranno il Milan, che ha battuto la Virtus Entella, mercoledì 1° novembre.

Sampdoria 3

Spezia 1

Reti: p.t. 24′ Vannucci; s.t. 10′ Chilafi, 27′ Ntanda, 48′ Alesi.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Ventre (1′ s.t. Porzi), Buyla (1′ s.t. Pellizzaro), Lotjonen, Langella; Uberti (34′ s.t. Pozzato),, Valisena, Dacourt (1′ s.t. Alesi); Chilafi, Gomes, Ovalle Santos (1′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Gentile, Porcu, Conti, Polli, Djalti, Devic.

Allenatore: Sassarini.

Spezia (4-4-2): Mascardi; Manfrone, Vannucci (20′ s.t. Benvenuto), Piazza, Monteverde; Loffredo, Garzia (12′ s.t. Suatoni), Bordin, Garibotto (29′ p.t. Campana); Di Giorgio (20′ s.t. Bertoncini), Lachowicz (12′ s.t. Maurelli).

A disposizione: Mosti, Attuoni, Martera.

Allenatore: Vecchio.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Assistenti: Macchi di Gallarate e Peletti di Crema.

Note: ammoniti al 4′ p.t. Monteverde, al 26′ p.t. Ventre, al 33′ s.t. Uberti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.