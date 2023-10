Lemina non basta alla Samp Primavera, tris in rimonta della Roma

Alla Sampdoria di mister Sassarini non basta la rete di Lemina – sceso dalla prima squadra per mettere minuti nelle gambe – e un primo tempo di sostanza per portare a casa punti dalla trasferta di Roma. Al “Tre Fontane” infatti, sono i giallorossi di Guidi ad aggiudicarsi in rimonta per 3-1 la gara valida per la 5.a giornata del Primavera 1 TIM. Dopo un miracolo di Scardigno su Pisilli al minuto 32, è l’esterno arrivato in estate dal Paris St. Germain a sbloccare la contesa con una girata di destro su cross teso di Porzi. Al rientro dagli spogliatoi però i padroni di casa trovano già al 2′ il pari con Keramitsis che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, sfrutta la sponda di Golic e infila la nostra porta. La fortuna non ci assiste al 26′, quando il neoentrato Ntanda colpisce la parte alta della traversa dopo una bella girata dal limite. Va meglio invece a Marazzotti che al 32′ riceve da Vetkal e sul secondo palo può battere Scardigno da pochi passi, ribaltando il parziale. Accusiamo il colpo, Scardigno ci tiene in partita al 36′ sul tentativo di Cherubini che non sbaglia però al 47′, quando scatta in contropiede e incrocia il mancino, chiudendo definitivamente la contesa.

Roma 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 33′ Lemina; s.t. 2′ Keramitsis, 32′ Marazzotti, 47′ Cherubini.

Roma (4-3-2-1): Marin; Louakima (25′ s.t. Ivkovic), Keramitsis, Golic, Ienco; Pisilli (17′ s.t. D’Alessio), Vetkal, Pagano (17′ s.t. Marazzotti); Guerrero (1′ s.t. Mannini), Cherubini; Misitano (1′ s.t. Alessio).

A disposizione: Marcaccini, Plaia, Cichella, Bolzan, Reale, Mlakar.

Allenatore: Guidi.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi, Lotjonen, Costantino, Porcu; Conti (17′ s.t. Dacourt), Valisena (17′ s.t. Djalti), Alesi; Chilafi (34′ s.t. Gomes), Polli (34′ s.t. Devic), Lemina (8′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Gentile, Uberti, Pellizzaro, Pozzato, Buyla, Balduzzi.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Assistenti: Pressato di Latina e Giudice di Frosinone.

Note: ammoniti al 28′ s.t. Djalti e al 37′ s.t. Lotjonen per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.