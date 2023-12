Primavera 1: i convocati di Sassarini per Sampdoria-Cagliari

Ultima chiamata dell’anno solare per la Sampdoria di Sassarini che domani, sabato, sfiderà il Cagliari (ore 13.00, diretta su Sportitalia) al “3 Campanili” di Bogliasco nella gara valida per la 15.a giornata della Serie BKT 2023/24. In vista della gara con i rossoblù sono stati convocati 23 blucerchiati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Pellizzaro, Porcu, Porzi, Ventre.

Centrocampisti: Alesi, Conti, Dacourt, Gomes, Pozzato, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Leonardi, Meloni, Ovalle Santos, Polli.