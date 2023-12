La Primavera torna a sorridere, capitan Conti piega il Cagliari

Torna a sorridere la Sampdoria di Sassarini che al “3 Campanili” di Bogliasco supera di misura, 1-0, il Cagliari nella 15.a giornata del Primavera 1 TIM.

Vantaggio. L’avvio di gara vede i sardi partire fortissimo e già al 6′ Malfitano ribadisce in rete una corta respinta di Scardigno ma l’arbitro annulla per posizione irregolare della mezzala rossoblù. Tiriamo un sospiro di sollievo, riodiniamo le idee e ripartiamo. Il tentativo di Polli all’8′ termina alto, mentre va segno quello di capitan Conti che al 20′ arriva sul pallone servito da Ovalle Santos e di prima intenzione dal limite dell’area lo scaraventa in rete, dove Iliev non può arrivare. Al 38′ Costantino chiude in scivolata su Vinciguerra ma nell’occasione s’infortuna ed è costretto a chiedere il cambio: al suo posto dentro D’Amore. All’intervallo, rientriamo negli spogliatoi in vantaggio.

Muro. La seconda frazione di gara non regala grosse emozioni. Al 14′ Scardigno sale in cattedra, sbarrando la strada a Mutandwa, lanciato verticalmente dal solito Vinciguerra. Gli ospiti restano in attacco, alla ricerca del pari ma ci difendiamo con ordine, rispondendo colpo su colpo ai tentativi dei sardi. Al 22′ è l’incrocio dei pali a salvare Scardigno sull’acrobazia di Mutandwa, quindi proviamo a proporci in avanti per alleggerire la pressione ospite ma senza impensierire seriamente Iliev. E allo scadere è ancora Scardigno ad erigersi a muro sul colpo di testa di Mutandwa.

Sampdoria 1

Cagliari 0

Reti: p.t. 20′ F. Conti.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi, Costantino (38′ p.t. D’Amore), Lotjonen, Langella (45′ s.t. Porcu); Alesi, Valisena, F. Conti; Gomes (39′ s.t. Leonardi), Polli, Ovalle Santos (39′ s.t. Pellizzaro).

A disposizione: Gentile, Pozzato, Chiesa, Meloni, Georgiadis, Dacourt, Ventre.

Allenatore: Sassarini.

Cagliari (4-3-2-1): Iliev; Arba (1′ s.t. Casali), Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano, M. Conti (15′ s.t. Konate), Sulev (15′ s.t. Pulina); Vinciguerra, Carboni (31′ s.t. Achour); Mutandwa.

A disposizione: Renna, Pintus, Deriu, Balde, Franke, Marcolini.

Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Assistenti: Linari di Firenze e Galasso di Torino.

Note: ammoniti al 27′ p.t. Gomes, al 29′ p.t. Idrissi, al 36′ p.t. Costantino, al 48′ p.t. F. Conti, al 36′ s.t. Ovalle Santos e al 37′ s.t. Casali per gioco scorretto; recupero 4′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.