Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Verona-Sampdoria

Dopo la sosta dedicata alla festività natalizie, è ripartito il campionato Primavera 1 TIM. La Sampdoria di Sassarini è chiamata a scendere in campo domani, lunedì 8 gennaio, all'”Antistadio Tavellin” di Verona per affrontare i padroni di casa dell’Hellas nel posticipo della 16.a giornata (ore 16.00, diretta tv su Sportitalia). In vista della sfida con i gialloblù, il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Pellizzaro, Porcu, Porzi.

Centrocampisti: Alesi, Conti, Dacourt, Djalti, Pozzato, Gomes, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Leonardi, Meloni, Ovalle Santos, Polli.