La Samp Primavera s’illude, il Verona reagisce e vince in rimonta

Comincia con un passo falso il 2024 della Sampdoria di Sassarini che al “Sinergy Stadium” di Verona va avanti, 1-0, ma si fa rimontare dall’Hellas e perde 3-1 nella 16.a giornata del Primavera 1 TIM.

Rimonta. Partiamo subito forte e al 4′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Alesi, sblocchiamo il match sfruttando l’autorete di Ajayi. L’Hellas non ci sta, guadagna campo e ci prova con un paio di tentativi che non centrano il bersaglio grosso per un soffio. È il preludio al gol del pari. L’arbitro al 37′ rileva un contatto nella nostra area di rigore: Cissè trasforma. Il pareggio galvanizza gli avversari che nel giro di dieci minuti ribaltano il risultato e allungano. Prima è ancora Cissè a trovare l’angolo giusto, complice una deviazione di Georgiardis, poi è Ajayi a concludere in rete un’azione che parte da una rimessa dal fondo.

Forcing. Rientriamo in campo vogliosi di ristabilire gli equilibri e con due novità: dentro Porzi e Leonardi per Georgiadis e Polli. Al 7′, però, è l’Hellas a rendersi pericolosa dalle parti di Tantalocchi: il nostro portiere fa buona guardia sul tiro di Ajayi. Tre giri di lancette più tardi Leonardi cerca la conclusione dal limite ma Toniolo si fa trovare pronto. Il forcing finale non produce alcun risultato e facciamo un passo indietro rispetto alla vittoria con il Cagliari.

Hellas Verona 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 4′ Ajayi, 37′ Cisse, 39′ Cisse, 49′ Ajayi.

Hellas Verona (3-4-1-2): Toniolo; Nwanege (30′ s.t. Fagoni), Calabrese, Corradi; Agbonifo (30′ s.t. De Battisti), Riahi (38′ s.t. Vermesan), Dalla Riva, Rigo; Cisse; Dentale (38′ s.t. Szimionas), Ajayi (20′ s.t. Pavanati).

A disposizione: Marchetti, Ventura, D’agostino, Doucoure, Caneva.

Allenatore: Sammarco.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Georgiadis (1′ s.t. Porzi), Lotjionen, Costantino (33′ s.t. D’Amore), Langella; Conti, Uberti, Alesi (46′ p.t. Dacourt); Pozzato (30′ s.t. Gomes), Polli (1′ s.t. Leonardi), Ovalle.

A disposizione: Scardigno, Porcu, Valisena, Pellizzaro, Meloni, Djalti.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Sbardella di Belluno e Storgato di Castelfranco Veneto.

Note: ammoniti al 43′ p.t. Riahi, 48′ p.t. Nwanege, al 31′ s.t. Uberti, al 40′ s.t. Rigo per gioco scorretto; recupero 4′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.