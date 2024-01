Italia Under 16: Forte e Paratici a Coverciano per il ‘Torneo dei Gironi’

Per tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, 61 giovani calciatori classe 2008 riempiranno il Centro Tecnico Federale di Coverciano per il consueto “Torneo dei Gironi”, la manifestazione che si propone di far scendere in campo i migliori giovani talenti d’Italia. Tra loro anche i blucerchiati Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici, convocati da Daniele Zoratto, commissario tecnico dell’Italia Under 16.