Samp Primavera sconfitta a Vinovo: la Juve vince 2-1

Dopo tre pareggi consecutivi, la Sampdoria di Sassarini cade in casa della Juventus (2-1) nella 22.a giornata del Primavera 1 TIM.

Uno-due. Sul sintetico dell'”Ale & Ricky” di Vinovo, partiamo bene ma non riusciamo a sfruttare le occasioni iniziali con Chilafi (7′) e Alesi (9′). Al 13′ è provvidenziale Costantino a sbarrare la strada a Florea, mentre dalla parte opposta è Vinarcik a rendersi protagonista ancora su Chilafi. Al 23′ Pagnucco arriva a tu per tu con Scardigno e lo infila con un preciso rasoterra, sbloccando la contesa. Accusiamo il colpo e al 40′ Pugno firma il raddoppio bianconero con un’azione fotocopia. Uno-due micidiale che ci costringe ad andare al riposo in doppio svantaggio.

Inferiorità. Al rientro in campo, ci ripresentiamo con la stessa determinazione con cui avevamo affrontato i minuti finali della prima frazione e al 14′ riapriamo la partita con Langella. Al 20′ però Valisena, già ammonito, viene punito per un fallo a metà campo con il secondo giallo dal direttore di gara che estrae di conseguenza il rosso, lasciandoci in inferiorità numerica. In dieci contro undici fatichiamo a contenere le ripartenze bianconere che portano il neoentrato Scienza due volte alla conclusione a stretto giro di posta tra il 30′ e il 32′ ma Scardigno è attento e ci tiene in partita. Proviamo a spingere fino all’ultimo dei cinque minuti di recupero ma non il pari non arriva.

Juventus 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 23′ Pagnucco, 40′ Pugno; s.t. 14′ Langella

Juventus (3-4-2-1): Vinarcik; Montero, Gil, Martinez; Savio, Ngana, Mazur, Pagnucco; Finocchiaro (19′ s.t. Scienza), Florea (34′ s.t. Crapisto); Pugno (28′ s.t. Vacca, 34′ s.t. Biggi).

A disposizione: Zelezny, Radu, Boufandar, Vacca, Giorgi, Grosso, Rizzo, Contarini.

Allenatore: Montero.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Ventre, D’Amore (34′ s.t. Lotjonen), Costantino (34′ s.t. Georgiadis), Langella; Alesi, Valisena, Uberti; Chilafi (16′ s.t. Dacourt), Polli, Gomes (1′ s.t. Pozzato, 40′ s.t. Djalti).

A disposizione: Gentile, Ovalle Santos, Devic, Balduzzi, Zeqiraj, Genovese.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Assistenti: Merciari e Rignanese di Rimini.

Note: espulso al 20′ s.t. Valisena per doppia ammonizione; ammoniti al 6′ s.t. Valisena, al 17′ s.t. Ngana e al 43′ s.t. Ventre per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.