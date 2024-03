Scivolone esterno della Samp Primavera, il Frosinone cala il poker

Sconfitta netta della Sampdoria di Sassarini, superata 4-0 dal Frosinone nella 25.a giornata del Primavera 1 TIM.

Sotto. Sul prato del “Città dello Sport” di Ferentino, le cose si mettono subito in salita quando Salvini all’11’ sblocca il risultato, portando in vantaggio l’undici di Gregucci. Fatichiamo a riordinare le idee e al 16′ capitoliamo per la seconda volta: Luna calcia a botta sicura, Tantalocchi respinge ma sulla ribattuta di Molignano non può nulla. Al 32′ Gomes va a segno ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poteva essere il gol che avrebbe riaperto la contesa, invece all’intervallo andiamo sotto di due.

Scivolone. Al rientro in campo però le cose non migliorano. Nonostante la girandola di cambi effettuata da mister Sassarini, è ancora il Frosinone a mantenere il pallino del gioco e a consolidare il vantaggio con il solito Selvini, a segno al 19′ e al 33′. Uno scivolone pesante e inaspettato, contro una diretta concorrente in chiave-salvezza.

Frosinone 4

Sampdoria 0

Reti: p.t. 11′ Selvini, 16′ Molignano; s.t. 19′ e 33′ Selvini.

Frosinone (3-5-2): Palmisani; Zaknic, Cesarini, Severino; Boccia, R. Romano (40′ s.t. Stefanelli), Cichella (43′ s.t. Shkambaj), Molignano (17′ s.t. Ferizaj), Bouabre (43′ s.t. Milazzo); Selvini (40′ s.t. Mezsargs), Luna.

A disposizione: Lagonigro, A. Romano, Cichero, Dixon, Ioannou, Amerighi.

Allenatore: Gregucci.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Ventre, D’Amore, Costantino (19′ s.t. Zeqiraj), Langella; Alesi, Valisena (1′ s.t. Pozzato), Uberti; Chilafi (1′ s.t. Malanca), Leonardi (11′ s.t. Balduzzi), Gomes (29′ s.t. Polli).

A disposizione: Gentile, Chiesa, Djalti, Ovalle Santos, Georgiadis, Genovese.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Assistenti: Cozzuto di Formia e Andriambelo di Roma 1.

Note: ammoniti al 41′ p.t. Romano, all’8′ s.t. Gomes, al 24′ s.t. D’Amore, al 29′ s.t. Ventre e al 38′ s.t. Alesi per giosco scorretto; recupero 0′ p.t., 2′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.