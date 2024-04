Non basta Leonardi alla Samp Primavera, la Lazio ribalta e vince

Un gol e una prestazione di coraggio e sostanza non bastano alla Sampdoria di Matteo Pastorino, all’esordio sulla panchina blucerchiata, per evitare la sconfitta per 2-1 con la Lazio al “Fersini” di Formello nella gara valida per la 27.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Parità. Partono forte i biancocelesti che dopo soli cinque giri di lancette dal fischio d’inizio chiamano in causa Scardigno che si dimostra attento e ben posizionato sulla conclusione di prima intenzione di Sardo. L’estremo doriano deve ripetersi in due occasioni (al 9′ su Sulejamani e al 20′ su Di Tommaso ma teniamo botta e al primo vero affondo passiamo: al 27′ Leonardi fa tutto da solo, ruba palla sulla tre quarti, lascia sul posto due avversari, entra in area e con l’esterno destro infila Magro. La rezione della Lazio non si fa attendere e al 39′ è Sardo ad anticipare Scardigno, deviando sottomisuta un cross teso di Sana Fernandes. All’interno si torna negli spogliatoi in parità.

Sotto. Al rientro in campo, dobbiamo subito contenere al 7′ un attacco biancoceleste che con Sana Fernandes impegna Scardigno. Al 17′ è il palo a negare il raddoppio all’attaccante doriano. Raddoppio che invece trova Sulejmani al 28′, quando devia da posizione ravvicinata un cross di Bedini, anticipando D’Amore e Scardigno. Ci ritroviamo sotto ma con tutte le energie a disposizione proviamo a riacciuffare il pari: al 40′ ci prova il neoentrato Chilafi con una conclusione potente dalla distanza ma Magro si distende e devia in angolo. Un minuto più tardi è ancora l’estremo biancoceleste a dire no prima a Leonardi e successivamente a Langella. Nel recupero Chilafi fa la traversa e al triplice fischio purtroppo sono i padroni di casa a festeggiare.

Lazio 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 27′ Leonardi, 39′ Sardo; s.t. 28′ Sulejmani.

Lazio (4-3-3): Magro; Bedini (35′ s.t. Zazza), Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon (28′ p.t. Nazzaro), Sardo (44′ s.t. Cappelli); Gonzalez (35′ s.t. Balde), Sana Fernandes (44′ s.t. Napolitano).

A disposizione: Bosi, Kone, Tredicine, Bigotti, Di Gianni, Cuzzarella.

Allenatore: Sanderra.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Malanca, Georgiadis (35′ s.t. Costantino), D’Amore, Langella (44′ s.t. Ovalle Santos); Uberti, Valisena (35′ s.t. Polli), Conti; Pozzato (24′ s.t. Chilafi), Leonardi, Alesi.

A disposizione: Gentile, Chiesa, Devic, Buyla, Melani.

Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Centi di Terni.

Assistenti: Lauri di Gubbio e Cardinali di Perugia.

Note: ammoniti al 21′ p.t. Leonardi, al 33′ p.t. Conti, al 38′ p.t. Malanca, al 19′ s.t. D’Amore, al 42′ s.t. Costantino per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., ‘ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.