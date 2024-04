Primavera 1 TIM: i convocati di Pastorino per Sampdoria-Milan

La Sampdoria cerca tre punti per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona rossa. Domani, lunedì, al “3 Campanili” di Bogliasco arriverà il Milan (ore 18.30, diretta tv su Sportitalia) a sfidare i blucerchiati di Pastorino nella gara valida per la 28.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24. Per la sfida con i rossoneri, il tecnico doriano ha convocato 24 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Buyla, D’Amore, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Malanca.

Centrocampisti: Alesi, Chilafi, Conti, Djalti, Genovese, Gomes, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Leonardi, Meloni, Ntanda, Ovalle Santos, Polli.