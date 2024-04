Alesi e Leonardi a segno, la Samp Primavera stende il Milan

La Sampdoria di Pastorino torna alla vittoria, superando il Milan per 2-0 a Bogliasco, nella sfida valida per la 28.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Ex. Sul sintetico del “3 Campanili”, sono i rossoneri di Abate a partire forte, costringendoci sulla difensiva. Rispondiamo con Conti al 19′ ma la conclusione del capitano viene respinta da Bartesaghi, quindi è Leonardi a sfruttare un’indecisione di Malaspina al 24′ ma Raveyre è attento e sventa il pericolo. Nulla può però l’estremo rossonero sulla deviazione di Alesi un minuto più tardi (25′): l’ex di turno arriva puntuale sul traversone di Georgiadis, sbloccando la contesa. Il Milan non ci sta e, dopo una conclusione alle stelle di Scotti da posizione favorevole al 32′ e un tiro al volo di Simic al 37′ sul quale Scardigno non si lascia sorprendere, è ancora Scotti al 39′ a sfiorare il pari, con l’estremo doriano bravo a respingere.

Passo. Al rientro in campo però siamo noi a premere il piede sull’accelleratore e al 7′ Leonardi trova la via del raddoppio. L’attaccante riceve il pallone dal compagno di reparto Ntanda e con un rasoterra chirurgico infila per la seconda volta la porta di Raveyre. I rossoneri provano a reagire ma ci difensiamo con ordine senza andare mai in affanno. Finisce così. Al triplice fischio esplode la festa doriana: torniamo ad assaporare il gusto dolce della vittoria che mancava dalla sfida con il Frosinone dello scorso 13 gennaio. Saliamo a quota 28 punti e compiamo un passo importante verso la permanenza nel Primavera 1.

Sampdoria 2

Milan 0

Reti: p.t. 25′ Alesi; s.t. 7′ Leonardi.

Sampdoria (5-3-2): Scardigno; Georgiadis, Malanca (34′ s.t. Buyla), Lotjonen, D’Amore, Langella; Alesi (42′ s.t. Chilafi), Uberti, Conti; Ntanda (24′ s.t. Polli), Leonardi (24′ s.t. Genovese).

A disposizione: Gentile, Valisena, Pozzato, Gomes, Chiesa, Djalti, Ovalle Santos.

Allenatore: Pastorino.

Milan (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune (15′ s.t. Bonomi), Simic, Nsiala Makengo, Bartesaghi (1′ s.t. Magni); Malaspina, Stalmach; Scotti (36′ s.t. Skoczylas), Zeroli, Sia (15′ s.t. Liberali); Camarda (25′ s.t. Simmelhack).

A disposizione: Torriani, Bartoccioni, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Sala.

Allenatore: Abate.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Allocco di Alba-Brà e Barberis di Collegno.

Note: ammoniti al 31′ p.t. Camarda e al 41′ s.t. Zeroli per giosco scorretto; recupero 2′ p.t., ‘ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.