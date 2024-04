Samp Primavera superata a Bogliasco, il Bologna vince nel finale

La Sampdoria di Pastorino viene superata dal Bologna (1-2) nella sfida valida per la 29.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Colpo. Sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco, la gara si mette subito in salita per i blucerchiati che già al 5′ si ritrovano costretti ad inseguire. Diop lancia in verticale dalle retrovie per Ebone che di testa appoggia su Menegazzo, bravo a controllare con il petto e a battere con il destro Scardigno. Accusiamo il colpo e fatichiamo a riordinare le idee. Scardigno ci tiene in partita al 25′, quando smanaccia su una conclusione da posizione defilata di Baroncioni. Al 38′ ci affacciamo in avanti: Alesi fa da sponda per Langella che batte con il mancino senza trovare però lo specchio della porta. Restiamo in avanti ma Ntanda calcia alto al 42′ e Lotjonen non aggiusta di molto la mira al minuto 44. All’intervallo, rientriamo negli spogliatoi sotto di uno.

Sconfitta. Al rientro in campo ci presentiamo con Polli al posto di Ntanda. Leonardi ci prova all’8′ ma la conclusione del numero dieci risulta debole e Bagnolini blocca senza difficoltà. Al 19′ è tempestiva la chiusura di Georgiadis su Ravaglioli, lanciato in contropiede, quindi è Scardigno al 25′ a tenerci in piedi piedi quando si distende sul destro del neoentrato Mangiameli e devia il pallone sul palo. La legge del calcio si dimostra ancora una volta implacabile e dopo il raddoppio mancato dei rossoblù, ecco il meritato pari: Pozzato serve Polli che controlla di testa e in acrobazia batte Bagnolini per il momentaneo 1-1. Nel recupero (49′) infatti i rossoblù trovano il definitivo 1-2 con Byar su calcio di rigore, assegnato per un presunto tocco di braccio in area di Valisena. Una sconfitta pesante che complica il cammino verso la salvezza.

Sampdoria 1

Bologna 2

Reti: p.t. 5′ Menegazzo; s.t. 38′ Polli, 49′ Byar rig.

Sampdoria (3-5-2): Scardigno; Malanca, Lotjonen, Costantino (22′ s.t. Pozzato); Georgiadis, Alesi, Uberti (22′ s.t. Valisena), Conti, Langella (44′ s.t. Buyla); Leonardi (22′ s.t. Ovalle Santos), Ntanda (1′ s.t. Polli).

A disposizione: Gentile, Gomes, Chiesa, D’Amore, Genovese, Marchese.

Allenatore: Pastorino.

Bologna (4-3-1-2): Bagnolini; Nezirevic, Diop, Amey, Baroncioni; Lai, Hodzic, Byar; Menegazzo; Ebone (19′ s.t. Mangiameli), Ravaglioli (19′ s.t. Tonin).

A disposizione: Gasperini, Happonen, Carretti, Kongslev, Idaro, Zonta, Nesi, Tordiglione, De Luca.

Allenatore: Vigiani.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Assistenti: Di Meo e Russo di Nichelino.

Note: ammoniti al 39′ p.t. Pastorino per proteste, al 47′ p.t. Byar, al 29′ s.t. Langella, al 32′ s.t. Nezirevic per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.