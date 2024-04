Samp Primavera sconfitta a Lecce, ai giallorossi basta un gol

Seconda battuta d’arresto consecutiva per la Sampdoria di Pastorino, superata 1-0 dal Lecce nella 30.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Sotto. Al “Comunale” di San Pietro in Lama, dopo una fase di studio iniziale, è McJannet al 10′ a tentare il primo affondo ma Lotjonen è provvidenziale, deviando in angolo. Sugli sviluppi del corner sono i giallorossi a colpire la traversa con un tiro di prima intenzione di Daka. Reazione immediata per i blucerchiati che al 14′ con Polli cerca il gol su assist di Georgiadis: la difesa di casa allontana. Il vantaggio del Lecce arriva al 25′ con Daka che sfrutta un filtrante di Burnete e indirizza la sfera nell’angolino basso alla sinistra di Tantalocchi. Ci ricompattiamo e al 38′ ci facciamo vedere dalle parti di Leone con Georgiadis che mette in mezzo per Conti, bravo ad anticipare tutti di testa non riuscendo, però, a trovare la rete. Il neoentrato Leonardi al 39′ serve di tacco Polli che si sposta la palla sul destro calciando a colpo sicuro: fuori. E rientriamo negli spogliatoi sotto di uno.

Forcing. La prima occasione della ripresa arriva con al 6′ con Leonardi che mette in mezzo per Polli, anticipato però di un soffio dalla difesa giallorossa. Manovriamo la palla con sicurezza ma al 17′ è Tantalocchi a doversi opporre al possibile raddoppio del Lecce con Burnete. Al 25′ sono ancora i giallorossi con Ylmaz a cercare il bis con un destro dal limite che termina sul fondo. Ci riaffacciamo in avanti al 36′ con un’azione personale di Alesi: Leone è costretto a rifugiarsi in angolo. Tentiamo il forcing finale per provare a riagguantare il risultato ma a nulla valgono i nostri sforzi. La salvezza resta l’obiettivo da centrare.

Lecce 1

Sampdoria 0

Reti: p.t. 25′ Daka.

Lecce (4-4-2): Leone; Samek, Davis, Esposito, Addo; McJannet, Ylmaz, Minerva (32′ s.t. Dell’Acqua), Daka; Winkelmann (22′ s.t. Dejvi), Burnete.

A disposizione: Verdosci, Casciano, Agrimi, Metaj, Basaric, Zivanovic, Helm, Jemo, Vescan-Kodor.

Allenatore: Coppitelli.

Sampdoria (5-3-2): Tantalocchi; Georgiadis (41′ a.t. Gomes), Malanca, Lotjonen, D’Amore, Langella; Alesi, Uberti (35′ s.t. Genovese), Conti; Pozzato (36′ p.t. Leonardi), Polli.

A disposizione: Gentile, Valisena, Costantino, Chiesa, Ovalle Santos, Buyla, Zeqiraj, Marchese.

Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti: Fumarolo di Barletta e De Chirico di Molfetta.

Note: ammoniti al 10′ s.t. Daka, al 35′ s.t. Ylmaz, al 43′ s.t. Alesi per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.